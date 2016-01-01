[오마이포토] 국민의힘 추경호 전 원내대표, 피의자 신분으로 내란특검 출석

등록25.10.30 10:53 수정 25.10.30 10:53 이정민(gayon)
[오마이포토] 국민의힘 추경호 전 원내대표, 피의자 신분으로 내란특검 출석 ⓒ 이정민


국민의힘 추경호 전 원내대표가 30일 오전 서울 서초구 내란특검에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 추 전 원내대표는 내란중요임무종사 및 직권남용 혐의를 받고 있다.

