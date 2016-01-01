큰사진보기 [오마이포토] 소녀상 설치 반대 집회 예고, 학생 보호 나선 정근식 서울시교육감과 경찰 ⓒ 이정민



큰사진보기 소녀상 설치 반대 집회 예고, 학생 보호 나선 정근식 서울시교육감 소녀상 설치를 반대하는 한 단체가 29일 오후 서울 성동구의 한 고등학교 앞에서 교내에 있는 소녀상을 철거하라며 집회를 예고한 가운데 정근식 서울시교육감이 교문 앞에서 기자들과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 소녀상 설치 반대 집회 예고, 학생 보호 나선 정근식 서울시교육감 정근식 서울시교육감이 29일 오후 서울의 한 고등학교 내 평화의 소녀상을 방문하고 있다. 이날 위안부법폐지국민행동 등 우익단체는 평화의 소녀상이 설치된 학교 앞에서 철거를 요구하는 집회를 예고했으나 실제 이뤄지진 않았다. ⓒ 공동취재사진

큰사진보기 소녀상 설치 반대 집회 예고, 학생 보호 나선 정근식 서울시교육감 정근식 서울시교육감이 29일 오후 서울의 한 고등학교 내 평화의 소녀상을 방문해 털모자를 씌워주고 있다. 이날 위안부법폐지국민행동 등 우익단체는 평화의 소녀상이 설치된 학교 앞에서 철거를 요구하는 집회를 예고했으나 실제 이뤄지진 않았다. ⓒ 공동취재사진

