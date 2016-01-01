큰사진보기 [오마이포토] 10.29 이태원 참사 3주기 기억식 ⓒ 이정민



10.29 이태원 참사 3주기 기억식이 29일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열렸다. 오세훈 서울시장에게 항의를 한 유가족이 분통을 터뜨리며 울고 있다.





큰사진보기 10.29 이태원 참사 3주기 기억식 10.29 이태원 참사 3주기 기억식이 29일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열렸다. 한 유가족이 오세훈 서울시장에게 항의를 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 10.29 이태원 참사 3주기 기억식 10.29 이태원 참사 3주기 기억식이 29일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열렸다. 한 유가족이 오세훈 서울시장을 향해 항의하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 10.29 이태원 참사 3주기 기억식 10.29 이태원 참사 3주기 기억식이 29일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열렸다. 외국인 유가족들과 참석자들이 희생자들을 추모하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 10.29 이태원 참사 3주기 기억식 10.29 이태원 참사 3주기 기억식이 29일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열렸다. 유가족들과 참석자들이 희생자들을 추모하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 10.29 이태원 참사 3주기 기억식 10.29 이태원 참사 3주기 기억식이 29일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열리고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 10.29 이태원 참사 3주기 기억식 10.29 이태원 참사 3주기 기억식이 29일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열렸다. 미 트럼프 대통령과의 정상회담 일정으로 인해 불참한 이재명 대통령이 보낸 조화가 놓여 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 10.29 이태원 참사 3주기 기억식 10.29 이태원 참사 3주기 기억식이 29일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열렸다. 외국인 유가족들이 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 10.29 이태원 참사 3주기 기억식 10.29 이태원 참사 3주기 기억식이 29일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열렸다. 외국인 희생자 유가족이 인사말을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 10.29 이태원 참사 3주기 기억식 10.29 이태원 참사 3주기 기억식이 29일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열렸다. 우원식 국회의장과 정치인들이 외국인 희생자 유가족의 인사말을 들으며 침통해 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 10.29 이태원 참사 3주기 기억식 10.29 이태원 참사 3주기 기억식이 29일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열렸다. 김민석 국무총리가 외국인 희생자 유가족의 인사말을 들으며 침통해 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 10.29 이태원 참사 3주기 기억식 10.29 이태원 참사 3주기 기억식이 29일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열렸다. 자신들의 딸이 새겨진 티셔츠를 입고 대표로 인사말을 한 외국인 희생자 유가족들이 서로를 위로하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 10.29 이태원 참사 3주기 기억식 10.29 이태원 참사 3주기 기억식이 29일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열렸다. 외국인 유가족이 침통해 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 10.29 이태원 참사 3주기 기억식 10.29 이태원 참사 3주기 기억식이 29일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열렸다. 추모사를 맡은 배우 문소리가 자신과 함께 일했던 한 희생자를 추억하며 눈물을 닦고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 10.29 이태원 참사 3주기 기억식 10.29 이태원 참사 3주기 기억식이 29일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열렸다. '찬란히 빛나는 나의 별'이란 제목의 뮤지컬이 추모공연으로 진행되고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 10.29 이태원 참사 3주기 기억식 10.29 이태원 참사 3주기 기억식이 29일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열렸다. 이태원 참사 시민대책회의의 공동선언문이 낭독되고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 10.29 이태원 참사 3주기 기억식 10.29 이태원 참사 3주기 기억식이 29일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열렸다. ⓒ 이정민







