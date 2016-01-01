큰사진보기 [오마이포토] 오세훈 구속수사 촉구 ⓒ 이정민



2025년 서울지역 투쟁사업장 순회투쟁단 '너에게 가는길' 주최로 28일 오전 서울 광화문 김건희특검 사무실 건너편 광화문광장에서 열린 '피의자 오세훈 엄정신속 구속수사 촉구 기자회견 및 결의대회'에서 참석자들이 오세훈 서울시장이 세금을 뿌리는 퍼포먼스를 하며 오 시장의 구속 수사를 촉구하고 있다.



기자회견 및 결의대회에 참가한 노동자들은 "시민들의 삶과 밀접하게 연관되어 있는 광역단체장에게 제기된 혐의와 의혹이 제대로 규명되지 못하는 가운데, 명태균씨와 오세훈 시장은 서로를 거짓말쟁이로 몰아세우는 막장 드라마로 시민들을 우롱하고 있다"며 "특히 서울시민들은 현직 서울시장이 특검수사 피의자 신분으로 자리에 앉아 있는 사상 초유의 상황을 수개월째 마주하고 있다"고 개탄했다.



이들은 "더구나 명태균씨가 주장하는 의혹들은 오세훈 시장 당선의 정당성을 심각하게 훼손할 수 있는 사안들"이라고 지적하고 "천만 시민의 삶을 책임지고 있는 서울시 수장의 정당성과 도덕성을 의심해야 하는 불행한 상황을 한시라도 빨리 종결하기 위해서 엄정하고 신속한 수사가 반드시 필요하다"고 강조했다.





큰사진보기 오세훈 구속수사 촉구 2025년 서울지역 투쟁사업장 순회투쟁단 '너에게 가는길' 주최로 28일 오전 서울 광화문 김건희특검 사무실 건너편 광화문광장에서 열린 '피의자 오세훈 엄정신속 구속수사 촉구 기자회견 및 결의대회'에서 참석자들이 오세훈 서울시장의 구속 수사를 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 오세훈 구속수사 촉구 2025년 서울지역 투쟁사업장 순회투쟁단 '너에게 가는길' 주최로 28일 오전 서울 광화문 김건희특검 사무실 건너편 광화문광장에서 열린 '피의자 오세훈 엄정신속 구속수사 촉구 기자회견 및 결의대회'에서 참석자들이 오세훈 서울시장의 구속 수사를 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 오세훈 구속수사 촉구 2025년 서울지역 투쟁사업장 순회투쟁단 '너에게 가는길' 주최로 28일 오전 서울 광화문 김건희특검 사무실 건너편 광화문광장에서 열린 '피의자 오세훈 엄정신속 구속수사 촉구 기자회견 및 결의대회'에서 참석자들이 오세훈 서울시장의 구속 수사를 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 오세훈 구속수사 촉구 2025년 서울지역 투쟁사업장 순회투쟁단 '너에게 가는길' 주최로 28일 오전 서울 광화문 김건희특검 사무실 건너편 광화문광장에서 열린 '피의자 오세훈 엄정신속 구속수사 촉구 기자회견 및 결의대회'에서 참석자들이 오세훈 서울시장의 구속 수사를 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 오세훈 구속수사 촉구 2025년 서울지역 투쟁사업장 순회투쟁단 '너에게 가는길' 주최로 28일 오전 서울 광화문 김건희특검 사무실 건너편 광화문광장에서 열린 '피의자 오세훈 엄정신속 구속수사 촉구 기자회견 및 결의대회'에서 참석자들이 오세훈 서울시장의 구속 수사를 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 오세훈 구속수사 촉구 2025년 서울지역 투쟁사업장 순회투쟁단 '너에게 가는길' 주최로 28일 오전 서울 광화문 김건희특검 사무실 건너편 광화문광장에서 열린 '피의자 오세훈 엄정신속 구속수사 촉구 기자회견 및 결의대회'에서 참석자들이 오세훈 서울시장이 세금을 뿌리는 퍼포먼스를 하며 오 시장의 구속 수사를 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 오세훈 구속수사 촉구 2025년 서울지역 투쟁사업장 순회투쟁단 '너에게 가는길' 주최로 28일 오전 서울 광화문 김건희특검 사무실 건너편 광화문광장에서 열린 '피의자 오세훈 엄정신속 구속수사 촉구 기자회견 및 결의대회'에서 참석자들이 오세훈 서울시장이 세금을 뿌리는 퍼포먼스를 하며 오 시장의 구속 수사를 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기