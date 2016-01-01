큰사진보기 [오마이포토] 10.29 국제돌봄의날 돌봄 주간 선포 기자회견 ⓒ 이정민



10.29국제돌봄의날 조직위원회 주관으로 28일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 열린 '10.29 국제돌봄의날 돌봄 주간 선포 기자회견'에서 참석자들이 돌봄 사회로의 전환을 위한 10.29 국제돌봄의날 주간 행사를 알리며 '돌봄 중심 사회로의 전환'을 촉구하고 있다.



10.29국제돌봄의날 조직위원회는 "국제 돌봄의 날은 돌봄의 공공성 강화, 돌봄 노동의 가치 인정, 돌봄 노동자 권리 보장을 위해 2023년 7월 UN 총회에서 제정한 국제기념일"이라며 "▲돌봄 받을 권리 ▲돌볼 권리 ▲돌봄 노동자 권리 보장의 3대 요구와 9대 과제를 중심으로, 누구나 돌보고 돌봄을 받을 수 있으며 돌봄 노동이 존중받는 사회를 실현하기 위한 '2025 국제 돌봄의 날 주간 사업'을 준비하고 있다"고 밝혔다.



이들은 "인간은 누구나 돌봄 없이는 생존할 수 없다"며 "돌봄을 인간의 기본적 권리이자 사회적, 공공적 가치로 인정하며 인간의 생존과 존엄한 삶을 유지하기 위한 필수적 돌봄을 사회 전체가 공동으로 책임져야 한다"고 강조했다.





큰사진보기 10.29 국제돌봄의날 돌봄 주간 선포 기자회견 10.29국제돌봄의날 조직위원회 주관으로 28일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 열린 '10.29 국제돌봄의날 돌봄 주간 선포 기자회견'에서 참석자들이 돌봄 사회로의 전환을 위한 10.29 국제돌봄의날 주간 행사를 알리며 '돌봄 중심 사회로의 전환'을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 10.29 국제돌봄의날 돌봄 주간 선포 기자회견 10.29국제돌봄의날 조직위원회 주관으로 28일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 열린 '10.29 국제돌봄의날 돌봄 주간 선포 기자회견'에서 참석자들이 돌봄 사회로의 전환을 위한 10.29 국제돌봄의날 주간 행사를 알리며 '돌봄 중심 사회로의 전환'을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 10.29 국제돌봄의날 돌봄 주간 선포 기자회견 10.29국제돌봄의날 조직위원회 주관으로 28일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 열린 '10.29 국제돌봄의날 돌봄 주간 선포 기자회견'에서 참석자들이 돌봄 사회로의 전환을 위한 10.29 국제돌봄의날 주간 행사를 알리며 '돌봄 중심 사회로의 전환'을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 10.29 국제돌봄의날 돌봄 주간 선포 기자회견 10.29국제돌봄의날 조직위원회 주관으로 28일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 열린 '10.29 국제돌봄의날 돌봄 주간 선포 기자회견'에서 참석자들이 돌봄 사회로의 전환을 위한 10.29 국제돌봄의날 주간 행사를 알리며 '돌봄 중심 사회로의 전환'을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 10.29 국제돌봄의날 돌봄 주간 선포 기자회견 10.29국제돌봄의날 조직위원회 주관으로 28일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 열린 '10.29 국제돌봄의날 돌봄 주간 선포 기자회견'에서 참석자들이 돌봄 사회로의 전환을 위한 10.29 국제돌봄의날 주간 행사를 알리며 '돌봄 중심 사회로의 전환'을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민











추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기