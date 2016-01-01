"이재명 대통령이 노후원전 폐쇄 결단하라" 원자력안전위원회의 고리2호기 사고관리계획서 승인을 두고 탈핵부산시민연대가 27일 부산시청 광장을 찾아 규탄 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성
규제기관인 원자력안전위원회가 고리2호기 사고관리계획서를 표결로 승인한 가운데, 부산지역의 환경단체가 27일 부산시청 광장을 찾아 이를 규탄하는 기자회견을 열었다. 부산 시민사회와 환경단체의 연대체인 탈핵부산시민연대는 "고리2호기 반경 30㎞ 안에 거주하는 주민들의 안전이 송두리째 부정당했다"라며 "원안위 스스로 규제기관 책무를 저버린 결과"라고 비판했다.
지난 23일 제223회 회의를 연 원안위는 한수원이 신청한 '고리2호기 사고관리계획서'를 승인하면서도 '계속운전(수명연장) 허가(안)'에 대한 심의를 다음으로 연기했다. 원전에서 발생할 수 있는 중대사고 대응 등을 규정한 이 계획서는 고리2호기 재가동의 필수 전제 조건이다. 그런 만큼 원안위는 "신규원전과 동등한 수준의 사고관리능력을 확보할 기반이 마련됐다"라며 의미를 부여했다.
지역단체는 사실상 수명연장으로 가는 길을 텄다고 우려했다. 탈핵부산시민연대는 "도입 취지와 달리 중대사고 평가를 우회하는 용도로 계획서가 악용돼 왔고, 이번 승인 과정도 요식행위로 전락했다"라고 반발했다. 설계수명을 다한 '노후원전의 폐쇄'를 주장한 정수희 탈핵부산시민연대 집행위원, 노현석 부산환경운동연합 협동사무처장, 박수정 정의당 부산시당 위원장 등은 "이재명 대통령이 결단을 내려야할 때"라고 강조했다.
[관련기사]
사고관리계획서 원안위 문턱 넘자 커지는 반발
https://omn.kr/2frz4
고리2호기 '수명연장' 심의는 미루고 '필수 절차'는 승인
https://omn.kr/2frrr
낡은원전 재가동 심사에 환경단체 가처분 신청
https://omn.kr/2fpwk
고리2호기 계속 가동하나? 줄줄이 수명연장 우려
https://omn.kr/2fmv0
"이재명 대통령이 노후원전 폐쇄 결단하라" 원자력안전위원회의 고리2호기 사고관리계획서 승인을 두고 탈핵부산시민연대가 27일 부산시청 광장을 찾아 규탄 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성
"이재명 대통령이 노후원전 폐쇄 결단하라" 원자력안전위원회의 고리2호기 사고관리계획서 승인을 두고 탈핵부산시민연대가 27일 부산시청 광장을 찾아 규탄 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성
"이재명 대통령이 노후원전 폐쇄 결단하라" 원자력안전위원회의 고리2호기 사고관리계획서 승인을 두고 탈핵부산시민연대가 27일 부산시청 광장을 찾아 규탄 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성
"이재명 대통령이 노후원전 폐쇄 결단하라" 원자력안전위원회의 고리2호기 사고관리계획서 승인을 두고 탈핵부산시민연대가 27일 부산시청 광장을 찾아 규탄 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고