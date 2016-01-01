큰사진보기 [오마이포토] 안창호 인권위원장의 청소년 성소수자 혐오표현 진정사건 직권남용 및 업무방해 고발 기자회견 ⓒ 이정민



청소년인권행동 아수나로 주최로 27일 오전 서울 중구 국가인권위원회 앞에서 열린 '안창호 인권위원장의 청소년 성소수자 혐오표현 진정사건 직권남용 및 업무방해 고발 기자회견'에서 참석자들이 "안창호 위원장 사퇴" 등을 촉구하고 있다.



기자회견 참석자들은 "지난해 10월 국정감사에서 있었던 이주호 교육부장관과 조정훈 국민의힘 의원 간 질의에서 '모두를 위한 화장실이 동성애를 조장'하고 '동성애는 인정되지 않는다'는 등 공적지위를 이용해 명백한 혐오표현을 한 두 고위공직자에 대해 국가인권위원회에 진정을 제기했었다"며 "그러나 해당 진정건 관련 보고서의 소위원회 상정이 안창호 인권위원장의 압박으로 불발되었다는 사실이 알려졌다"고 분통을 터뜨렸다.



이들은 "세계국가인권기구연합의 한국 인권위에 대한 특별심사에 참여하러 출국한 안 위원장이 특별심사를 제대로 겪으시고 제발 느끼셨으면 좋겠다"라며 "본인이 얼마나 인권가치의 발전에 역행하고 한국 시민들의 인권을 짓밟는 인물인지, 그 자리를 이용하여 자신의 사익과 정치적 이득만을 도모했는지 반성하고, 시민들에게 사과하고 사퇴할 것"을 요구했다.



기자회견을 마친 아수나로는 기자회견문을 인권위에 접수한 뒤 안창호 위원장을 직권남용, 인권옹호 업무방해 혐의로 공수처에 고발할 예정이다.





