[오마이포토] 김건희 특검에 새로 합류한 박노수-김경호 변호사

등록25.10.27 10:11 수정 25.10.27 10:11 이정민(gayon)
원고료로 응원하기

[오마이포토] 김건희 특검에 새로 합류한 박노수-김경호 변호사 ⓒ 이정민


김건희 특검에 새로 합류한 박노수와 김경호 변호사가 27일 오전 서울 광화문 김검희 특검사무실로 첫 출근하고 있다.

김건희 특검에 새로 합류한 박노수-김경호 변호사 김건희 특검에 새로 합류한 박노수와 김경호 변호사가 27일 오전 서울 광화문 김검희 특검사무실로 첫 출근하고 있다. ⓒ 이정민

김건희 특검에 새로 합류한 박노수-김경호 변호사 김건희 특검에 새로 합류한 박노수와 김경호 변호사가 27일 오전 서울 광화문 김검희 특검사무실로 첫 출근하고 있다. ⓒ 이정민

김건희 특검에 새로 합류한 김경호 변호사 김건희 특검에 새로 합류한 김경호 변호사가 27일 오전 서울 광화문 김검희 특검사무실로 첫 출근하고 있다. ⓒ 이정민

김건희 특검에 새로 합류한 박노수 변호사 김건희 특검에 새로 합류한 박노수 변호사가 27일 오전 서울 광화문 김검희 특검사무실로 첫 출근하고 있다. ⓒ 이정민

김건희 특검에 새로 합류한 김경호 변호사 김건희 특검에 새로 합류한 김경호 변호사가 27일 오전 서울 광화문 김검희 특검사무실로 첫 출근하고 있다. ⓒ 이정민

김건희 특검에 새로 합류한 박노수 변호사 김건희 특검에 새로 합류한 박노수 변호사가 27일 오전 서울 광화문 김검희 특검사무실로 첫 출근하고 있다. ⓒ 이정민

김건희 특검에 새로 합류한 김경호 변호사 김건희 특검에 새로 합류한 김경호 변호사가 27일 오전 서울 광화문 김검희 특검사무실로 첫 출근하고 있다. ⓒ 이정민

김건희 특검에 새로 합류한 박노수 변호사 김건희 특검에 새로 합류한 박노수 변호사가 27일 오전 서울 광화문 김검희 특검사무실로 첫 출근하고 있다. ⓒ 이정민





댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독

ⓒ Ohmynews