큰사진보기 [오마이포토] 해병대예비역연대, 서울중앙지방법원에서 팝콘각 ⓒ 이정민



해병대예비역연대 회원들이 23일 서울중앙지방법원에서 팝콘각(팝콘과 함께 영화를 관람하는 것에서 유래된 말로 어떤 상황이나 맥락이 즐거움을 주거나 매우 볼 만 함을 이름)을 하며 영장실질심사를 받는 이종섭 전 국방부 장관, 임성근 전 해병대 1사단장, 김계환 전 해병대 사령관, 유재은 전 국방부 법무관리관 등을 지켜보고 있다.





큰사진보기 영장실질심사 받은 김동혁 전 국방부 검찰단장 해병대예비역연대 회원들이 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받은 뒤 법원을 떠나는 김동혁 전 국방부 검찰단장의 모습을 바라보며 작별인사를 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 이종섭 향해 항의 구호 외치는 해병대예비역연대 해병대예비역연대 회원들이 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 마치고 나오는 이종섭 전 국방부 장관을 향해 항의구호를 외치고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 임성근 전 해병대 1사단장 향해 구호외치는 해병대예비역연대 해병대예비역연대 회원들이 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받고 법원을 나서는 임성근 전 해병대 1사단장을 향해 구호를 외치고 있다. ⓒ 이정민













