큰사진보기 영장실질심사 받은 김계환 전 해병대 사령관 김계환 전 해병대 사령관이 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받은 뒤 법원을 나서고 있다. ⓒ 이정민





김계환 전 해병대 사령관이 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받은 뒤 법원을 나서고 있다.



큰사진보기 영장실질심사 받은 김계환 전 해병대 사령관 김계환 전 해병대 사령관이 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받은 뒤 법원을 나서고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 영장실질심사 받은 김계환 전 해병대 사령관 김계환 전 해병대 사령관이 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받은 뒤 법원을 나서고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 영장실질심사 받은 김계환 전 해병대 사령관 김계환 전 해병대 사령관이 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받은 뒤 법원을 나서고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 영장실질심사 받은 김계환 전 해병대 사령관 김계환 전 해병대 사령관이 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받은 뒤 법원을 나서고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 영장실질심사 받은 김계환 전 해병대 사령관 김계환 전 해병대 사령관이 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받은 뒤 법원을 나서고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 영장실질심사 받은 김계환 전 해병대 사령관 김계환 전 해병대 사령관이 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받은 뒤 법원을 나서고 있다. ⓒ 이정민











큰사진보기 [오마이포토] 김계환 전 해병대 사령관, 영장실질심사 출석 ⓒ 이정민







큰사진보기 김계환 전 해병대 사령관, 영장실질심사 출석 김계환 전 해병대 사령관이 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 김계환 전 해병대 사령관, 영장실질심사 출석 김계환 전 해병대 사령관이 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민





추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기