[오마이포토] 김계환 전 해병대 사령관, 영장실질심사 출석

등록25.10.23 19:35 수정 25.10.23 19:47 이정민(gayon)
영장실질심사 받은 김계환 전 해병대 사령관 김계환 전 해병대 사령관이 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받은 뒤 법원을 나서고 있다. ⓒ 이정민

 
 
김계환 전 해병대 사령관이 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받은 뒤 법원을 나서고 있다. 
 

[오마이포토] 김계환 전 해병대 사령관, 영장실질심사 출석 ⓒ 이정민

 

   

김계환 전 해병대 사령관, 영장실질심사 출석 김계환 전 해병대 사령관이 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민

   

