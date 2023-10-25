큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



내란 중요임무종사 혐의를 받는 박성재 전 법무부 장관이 23일 오후 내란특검(조은석 특별검사)에서 조사를 받기 위해 서울 서초동 서울고등검찰청사에 도착하고 있다.



박 전 장관은 특검 사무실에 2차 피의자 조사를 받으러 출석하며, '특검팀이 영장 재청구 방침을 밝힌 것에 대한 입장이 있냐'는 기자 질문에 "조사를 받으면서 조사에 충실히 답하겠다"라고 답했다.





