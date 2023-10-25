[오마이포토] '채해병 수사외압' 이종섭, 영장실심사 출석

등록25.10.23 10:26 수정 25.10.23 11:04 이정민(gayon)
[오마이포토] 이종섭, 영장실심사 출석 ⓒ 이정민


이종섭 전 국방부 장관이 23일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실심사를 받기 위해 출석하고 있다. 해병대예비역연대 회원들이 이 전 장관을 지켜보며 항의하고 있다.

