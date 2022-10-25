

양문석 더불어민주당 의원이 22일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 국립중앙박물관 등에 대한 국정감사에서 김건희 여사가 2023년 경복궁 경회루를 방문해 '왕의 의자(용상)'에 앉았다는 의혹을 제기하고 있다.



양 의원은 당시 대통령실 문화체육비서관실 선임행정관으로 경회루 방문에 동행한 정용석 국립박물관문화재단 사장(사진 동그라미 표시)을 불러세워 "김건희가 왜 경회루에 갔나. 일반 민간인이 근정전 용상에는 왜 앉았느냐. 누가 앉으라고 그랬나. 최응천 전 국가유산청장이 앉으라고 권유한 건가, 아니면 김건희가 스스로 가서 앉은 건가"라고 따져 물었다.



정 사장은 "정확하게 기억이 나지는 않는다"며 "(여사) 본인이 가서 앉으셨지 않았을까 싶다"고 말했다. 김 여사의 용상 착석 사실은 인정한 셈이다.



