큰사진보기 [오마이포토] 산불특별법은 산림 난개발의 패스트트랙! 대통령의 재의요구권 요구 기자회견 ⓒ 이정민



그린피스, 환경운동연합, 불교환경연대, 녹색연합 등 산불특별법 독소조항 저지 공동행동 주최로 22일 오전 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 열린 '산불특별법은 산림 난개발의 패스트트랙! 대통령의 재의요구권 요구 기자회견'에서 참석자들이 "경북·경남·울산 초대형 산불 피해 구제와 재건을 위한 특별법은 산불 피해 구제라는 본래 취지를 넘어, 보호구역 해제와 대규모 개발 사업을 손쉽게 허용하는 다수의 독소조항을 포함하고 있다"고 비판하고 있다.



기자회견 참석자들은 "산불특별법은 피해주민 지원이라는 명분 아래 각종 특례를 담았다"며 "골프장, 리조트, 호텔, 관광단지 같은 사업을 공익사업으로 둔갑시켜 각종 인허가 를 일괄 의제하고 사유림의 보호구역 해제, 산주 동의 없는 벌채, 환경영향평가 절차 완화 등 사실상 '산림투자선도지구 개발 패키지'라 불러도 무방하다"고 꼬집었다.



이들은 "이 법은 피해 회복이 아니라 지자체의 개발 드라이브를 위한 패스트트랙으로 작동할 위험이 크다"고 지적하며 "국회는 즉시 산불특별법 개정 논의에 착수해 개발특례 조항을 전면 삭제할 것, 산림청과 환경부는 시행령 제정 과정에서 난개발을 실직적으로 차단할 수 있는 통제 장치와 주민동의 절차를 마련할 것, 이재명 대통령은 산불특별법 거부권 포기 결정에 대해 국민 앞에 입장을 밝히고 개발특례 조항의 문제를 공개적으로 재검토하는 책임있는 후속 조치에 나설 것" 등을 요구했다.





