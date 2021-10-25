큰사진보기 [오마이포토] 이스라엘 집단학살 공모 기업의 ADEX 2025 참가 규탄 ⓒ 이정민



무기박람회저항행동과 국제앰네스티 한국지부가 21일 오전 서울 ADEX 2025(서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2025)가 열리고 있는 경기도 고양시 킨덱스 내 전시장에서 아덱스 비즈니스데이 액션(이스라엘 집단학살 공모 기업의 ADEX 2025 참가 규탄 퍼포먼스)을 하고 있다.



이들은 이스라엘 집단학살 공모기업의 인권침해 내용을 담은 티셔츠를 입고, 손에는 빨간 색소를, 팔뚝에는 가자지구 팔레스타인 어린이 희생자들의 이름을 적은 모습으로 이스라엘 무기회사 부스 앞에서 어린이 희생자들의 이름과 "집단학살 중단하라! 전쟁장사 중단하라!" 등의 구호를 외치며 이스라엘 집단학살 공모 기업의 ADEX 2025 참가를 규탄했다.





큰사진보기 이스라엘 집단학살 공모 기업의 ADEX 2025 참가 규탄 무기박람회저항행동과 국제앰네스티 한국지부가 21일 오전 서울 ADEX 2025(서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2025)가 열리고 있는 경기도 고양시 킨덱스 내 전시장에서 아덱스 비즈니스데이 액션(이스라엘 집단학살 공모 기업의 ADEX 2025 참가 규탄 퍼포먼스)을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 이스라엘 집단학살 공모 기업의 ADEX 2025 참가 규탄 무기박람회저항행동과 국제앰네스티 한국지부가 21일 오전 서울 ADEX 2025(서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2025)가 열리고 있는 경기도 고양시 킨덱스 내 전시장에서 아덱스 비즈니스데이 액션(이스라엘 집단학살 공모 기업의 ADEX 2025 참가 규탄 퍼포먼스)을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 이스라엘 집단학살 공모 기업의 ADEX 2025 참가 규탄 무기박람회저항행동과 국제앰네스티 한국지부가 21일 오전 서울 ADEX 2025(서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2025)가 열리고 있는 경기도 고양시 킨덱스 내 전시장에서 아덱스 비즈니스데이 액션(이스라엘 집단학살 공모 기업의 ADEX 2025 참가 규탄 퍼포먼스)을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 이스라엘 집단학살 공모 기업의 ADEX 2025 참가 규탄 무기박람회저항행동과 국제앰네스티 한국지부가 21일 오전 서울 ADEX 2025(서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2025)가 열리고 있는 경기도 고양시 킨덱스 내 전시장에서 아덱스 비즈니스데이 액션(이스라엘 집단학살 공모 기업의 ADEX 2025 참가 규탄 퍼포먼스)을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 이스라엘 집단학살 공모 기업의 ADEX 2025 참가 규탄 무기박람회저항행동과 국제앰네스티 한국지부가 21일 오전 서울 ADEX 2025(서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2025)가 열리고 있는 경기도 고양시 킨덱스 내 전시장에서 아덱스 비즈니스데이 액션(이스라엘 집단학살 공모 기업의 ADEX 2025 참가 규탄 퍼포먼스)을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 이스라엘 집단학살 공모 기업의 ADEX 2025 참가 규탄 무기박람회저항행동과 국제앰네스티 한국지부가 21일 오전 서울 ADEX 2025(서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2025)가 열리고 있는 경기도 고양시 킨덱스 내 전시장에서 아덱스 비즈니스데이 액션(이스라엘 집단학살 공모 기업의 ADEX 2025 참가 규탄 퍼포먼스)을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이스라엘 집단학살 공모 기업의 ADEX 2025 참가 규탄 무기박람회저항행동과 국제앰네스티 한국지부가 21일 오전 서울 ADEX 2025(서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2025)가 열리고 있는 경기도 고양시 킨덱스 내 전시장에서 아덱스 비즈니스데이 액션(이스라엘 집단학살 공모 기업의 ADEX 2025 참가 규탄 퍼포먼스)을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 이스라엘 집단학살 공모 기업의 ADEX 2025 참가 규탄 무기박람회저항행동과 국제앰네스티 한국지부가 21일 오전 서울 ADEX 2025(서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2025)가 열리고 있는 경기도 고양시 킨덱스 내 전시장에서 아덱스 비즈니스데이 액션(이스라엘 집단학살 공모 기업의 ADEX 2025 참가 규탄 퍼포먼스)을 하고 있다. ⓒ 이정민

추천 4 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기