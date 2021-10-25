큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



'대미 투자강요 트럼프 규탄! 대미투자 전면 재검토! 각계 시국선언'이 21일 오전 서울 미대사관 부근인 광화문광장에서 트럼프위협저지공동행동 주최로 열렸다. 기자회견을 마친 뒤 대표자들이 바닥에 앉아 농성에 돌입했다.





큰사진보기 트럼프 미대통령 방한을 앞두고 21일 오전 서울 미국대사관앞인 광화문광장 세종대왕동상 주변에 경찰이 바리케이드를 겹겹이 설치해 경비를 강화하고 있다. ⓒ 권우성





