큰사진보기 [오마이포토] 3500억 달러 대미투자 강요 반대 대학생 기자회견 ⓒ 이정민



대학생·청년단체(진보대학생넷, 청년진보당, 2030정치공동체청년하다, 전국대학생연대(준) 서울지부) 주최로 20일 오전 서울 종로구 미대사관 건너편에서 열린 '3500억 달러 대미투자 강요 반대 대학생 기자회견'에서 대학생들이 "3500억 달러 대미투자에 대학생과 청년의 미래는 없다"며 트럼프 대미투자 강요를 반대하고 있다.



대학생들은 "미국이 전 세계를 대상으로 미국 경제의 비상을 이유로 관세 정책을 펼친 지 수개월이 지났다"며 "트럼프는 미국의 무역적자는 상대국이 보는 이득이 더 크기 때문이고, 국내 일자리 문제는 이주민 때문이며, 마약 범죄 집단이 사회를 망친다는 전형적인 혐오 정치로 국가를 운영하고 있다"고 지적했다.



이들은 "중요한 것은 우리나라의 선택이다. 미국이 강력하게 요구하면 피할 수 없다고 생각하는 것은 복종적, 순종적 사고방식이다"라며 "대한민국은 주권국으로서 당당한 외교를 펼칠 권리와 자격이 있다. 무엇보다 당당한 외교를 통해 지켜야 하는 국민들과 앞으로의 미래 세대가 있다"고 강조했다.



또한 대학생들은 "무례하고 부당한 요구를 당당히 할 수 있는 게 한미관계였다면 그건 아니라고 명확히 알려주어야 지금의 통상압박을 막고, 앞으로 이런 부당한 요구를 맞닥뜨리는 상황을 방지할 수 있다"며 "대학생 청년들은 10월 29일 트럼프 방한에 쫓기거나 휘둘리지 않고 주권과 민생을 지키는 선택을 해야 한다고 명백히 선언한다"고 밝혔다.





