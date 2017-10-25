

장경태 더불어민주당 의원이 17일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 군사법원 등에 대한 국정감사에서 임성근 전 해병대 1사단장에게 배우 박성웅씨가 특검에서 "임성근 전 해병대 1사단장, 이종호 전 블랙펄인베스트 대표와 2022년 서울 강남에서 저녁 식사를 함께 했다"고 진술했다는 보도를 보여주며 따져 물었다. 임성근 전 해병대 1사단장은 이종호 전 블랙펄인베스트 대표와 모르는 사이라고 주장해 온 바 있다.



이날 국정감사에 증인으로 출석한 임 전 사단장은 "사실이 아니다"라고 재차 부인했다.



