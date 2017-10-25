[오마이포토] 첫 공판, 피고인석에 앉은 이상민 전 장관

등록25.10.17 11:40 수정 25.10.17 11:41 오마이포토(ohmyphoto)
[오마이포토] 피고인석에 앉은 이상민 전 장관 ⓒ 사진공동취재단


12·3 비상계엄 관련 언론사 단전·단수를 지시한 혐의로 구속기소 된 이상민 전 행정안전부 장관이 17일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 첫 공판에 출석해 피고인석에 앉아 있다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

ⓒ Ohmynews