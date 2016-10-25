큰사진보기 부산지역의 16개 단체가 16일 부산시의회 브리핑룸에서 '황령산 난개발, 퐁피두센터 분관, 청년인구 유출, 땅꺼짐사고, 고리2호기 수명연장, 낙동강 녹조, 부산의료원 홀대 등의 문제를 제기하며 2025년 행정사무감사 의제 제안 퍼포먼스를 펼치고 있다. ⓒ 김보성



9대 부산광역시의회의 행정사무감사를 앞두고 부산지역의 16개 단체가 퐁피두 분관, 황령산 난개발, 노후원전 수명연장, 땅꺼짐 사고, 침례공원 공공병원화 문제 등 57개 사안에 대한 의제 채택을 제안했다.



16일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 100쪽에 달하는 행감 제안 자료를 공개한 이들 단체는 이번 행감이 부산시정을 제대로 견제할 마지막 기회라고 강조했다. 이날 기자회견에는 건강사회복지연대·부산참여연대·전국보건의료노조·전세사기깡통전세문제해결부산대책위·습지와새들의친구·부산환경운동연합·학교비정규직노조·탈핵부산시민연대 등이 참여했다.



부산시의회는 지난 331회 임시회 4차 본회의에서 내달 5일부터 18일까지 14일간의 행감 계획을 가결했다. 시의회는 감사목적에서 "업무계획 추진실태 등 행정 전반을 종합적이고 면밀하게 살펴 문제점에 대한 시정·건의를 요구하고 올바른 정책 대안을 제시하겠다"라고 밝힌 상황이다.



16개 단체는 의회의 이러한 목표가 헛구호로 끝나선 안 된단 입장이다. 도시개발과 시민안전, 교통, 보건복지, 노동, 환경, 교육과 시장공약 등을 꼼꼼히 살펴 시민의 편에서 집행부를 견인해야 한단 주장이다. 사회를 본 박상현 부산환경운동연합 협동사무처장은 "행감 전인 24일 부산시의회 의장단에게 직접 이를 전달하고, 상임위별 모니터링에 들어갈 계획"이라고 말했다.





큰사진보기 건강사회복지연대, 부산참여연대, 부산환경운동연합 등 부산지역의 16개 단체가 16일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 2025년 행정사무감사 의제(57개) 제안 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성





