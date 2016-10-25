[오마이포토] "박형준 시정 견제할 57개 행감의제 제안"

부산지역의 16개 단체가 16일 부산시의회 브리핑룸에서 '황령산 난개발, 퐁피두센터 분관, 청년인구 유출, 땅꺼짐사고, 고리2호기 수명연장, 낙동강 녹조, 부산의료원 홀대 등의 문제를 제기하며 2025년 행정사무감사 의제 제안 퍼포먼스를 펼치고 있다. ⓒ 김보성


9대 부산광역시의회의 행정사무감사를 앞두고 부산지역의 16개 단체가 퐁피두 분관, 황령산 난개발, 노후원전 수명연장, 땅꺼짐 사고, 침례공원 공공병원화 문제 등 57개 사안에 대한 의제 채택을 제안했다.

16일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 100쪽에 달하는 행감 제안 자료를 공개한 이들 단체는 이번 행감이 부산시정을 제대로 견제할 마지막 기회라고 강조했다. 이날 기자회견에는 건강사회복지연대·부산참여연대·전국보건의료노조·전세사기깡통전세문제해결부산대책위·습지와새들의친구·부산환경운동연합·학교비정규직노조·탈핵부산시민연대 등이 참여했다.

부산시의회는 지난 331회 임시회 4차 본회의에서 내달 5일부터 18일까지 14일간의 행감 계획을 가결했다. 시의회는 감사목적에서 "업무계획 추진실태 등 행정 전반을 종합적이고 면밀하게 살펴 문제점에 대한 시정·건의를 요구하고 올바른 정책 대안을 제시하겠다"라고 밝힌 상황이다.

16개 단체는 의회의 이러한 목표가 헛구호로 끝나선 안 된단 입장이다. 도시개발과 시민안전, 교통, 보건복지, 노동, 환경, 교육과 시장공약 등을 꼼꼼히 살펴 시민의 편에서 집행부를 견인해야 한단 주장이다. 사회를 본 박상현 부산환경운동연합 협동사무처장은 "행감 전인 24일 부산시의회 의장단에게 직접 이를 전달하고, 상임위별 모니터링에 들어갈 계획"이라고 말했다.

건강사회복지연대, 부산참여연대, 부산환경운동연합 등 부산지역의 16개 단체가 16일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 2025년 행정사무감사 의제(57개) 제안 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성


