큰사진보기 [오마이포토] 촛불행동, 조희대 탄핵 전국동시다발 기자회견 ⓒ 이정민



촛불행동 주최로 16일 오전 서울 서초구 대법원 앞에서 열린 '조희대 탄핵 전국동시다발 기자회견-조희대를 탄핵하라! 조희대를 수사하라!'에서 참석자들이 조희대 대법원장 탄핵을 촉구하고 있다.



기자회견 참석자들은 "조희대 대법원장은 국회 법사위에 출석했지만 대선개입 의혹에 대해서는 아무런 답변도 하지 않았다"며 "지금 내란청산은 조희대 사법부 앞에서 멈춰 섰다. 국민들의 노력으로 특검이 만들어지고 내란범들에 대한 수사와 체포가 이뤄졌지만, 법적 처벌을 내리지 못한다면 국민들의 노력은 물거품이 될 수밖에 없다"고 강조했다.



촛불행동은 이어 "대선개입 사법 쿠데타도 모자라 내란범 재판 지연에 특혜까지 조희대 사법부의 행태는 명백한 내란동조 행위"라며 "이대로 둔다면 내란범들은 재판에서 무죄를 받거나 낮은 형량으로 석방될 것이 자명하다"고 규탄하고 조희대 대법원장 탄핵을 촉구했다.





큰사진보기 촛불행동, 조희대 탄핵 전국동시다발 기자회견 촛불행동 주최로 16일 오전 서울 서초구 대법원 앞에서 열린 '조희대 탄핵 전국동시다발 기자회견-조희대를 탄핵하라! 조희대를 수사하라!'에서 참석자들이 조희대 대법원장 탄핵을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 촛불행동, 조희대 탄핵 전국동시다발 기자회견 촛불행동 주최로 16일 오전 서울 서초구 대법원 앞에서 열린 '조희대 탄핵 전국동시다발 기자회견-조희대를 탄핵하라! 조희대를 수사하라!'에서 참석자들이 조희대 대법원장 탄핵을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 촛불행동, 조희대 탄핵 전국동시다발 기자회견 촛불행동 주최로 16일 오전 서울 서초구 대법원 앞에서 열린 '조희대 탄핵 전국동시다발 기자회견-조희대를 탄핵하라! 조희대를 수사하라!'에서 참석자들이 조희대 대법원장 탄핵을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 촛불행동, 조희대 탄핵 전국동시다발 기자회견 촛불행동 주최로 16일 오전 서울 서초구 대법원 앞에서 열린 '조희대 탄핵 전국동시다발 기자회견-조희대를 탄핵하라! 조희대를 수사하라!'에서 참석자들이 조희대 대법원장 탄핵을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 촛불행동, 조희대 탄핵 전국동시다발 기자회견 촛불행동 주최로 16일 오전 서울 서초구 대법원 앞에서 열린 '조희대 탄핵 전국동시다발 기자회견-조희대를 탄핵하라! 조희대를 수사하라!'에서 참석자들이 조희대 대법원장 탄핵을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 촛불행동, 조희대 탄핵 전국동시다발 기자회견 촛불행동 주최로 16일 오전 서울 서초구 대법원 앞에서 열린 '조희대 탄핵 전국동시다발 기자회견-조희대를 탄핵하라! 조희대를 수사하라!'에서 참석자들이 조희대 대법원장 탄핵을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 촛불행동, 조희대 탄핵 전국동시다발 기자회견 촛불행동 주최로 16일 오전 서울 서초구 대법원 앞에서 열린 '조희대 탄핵 전국동시다발 기자회견-조희대를 탄핵하라! 조희대를 수사하라!'에서 참석자들이 조희대 대법원장 탄핵을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 촛불행동, 조희대 탄핵 전국동시다발 기자회견 촛불행동 주최로 16일 오전 서울 서초구 대법원 앞에서 열린 '조희대 탄핵 전국동시다발 기자회견-조희대를 탄핵하라! 조희대를 수사하라!'에서 참석자들이 조희대 대법원장 탄핵을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





추천 2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기