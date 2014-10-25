

유튜버 쯔양(본명 박정원)이 14일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에 참고인으로 출석해 사이버 렉카(유튜브 등에서 허위·자극적 콘텐츠로 타인을 비방하는 행위)에 대해 "같은 피해자가 나오지 않기를 바란다"라며 "꼭 사회에 필요한 제도를 만들어주시길 바란다"라고 말했다.



이날 쯔양은 "제가 이런 자리에 나가도 되는지 걱정이 되고 무서웠다"라며 "감히 제가 나가야 할 자리인지도 모르겠고 말을 잘 못한다고 생각했는데 중요한 자리에 초대해 주셔서 감사하고 그만큼 책임감도 느꼈다"라고 심경을 전했다.



이어 그는 악성 댓글(악플)로 인한 고통에 대해 "저는 인터넷에서 악플을 많이 경험해 이제는 익숙해졌지만, 그렇지 않은 사람들도 많다"라며 "인터넷에 글을 남길 때 상대방도 감정이 있는 사람이라는 점을 꼭 생각해 주셨으면 좋겠다"라고 당부했다.



최민희 과학기술정보방송통신위원회 위원장은 쯔양의 이름을 언급하며 "별명이나 별칭 때문에 터무니없는 오해를 받았지만 앞으로는 이런 허위 조작 정보가 더는 퍼지지 않기를 바란다"라고 말했다.



