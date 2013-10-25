큰사진보기 [오마이포토] 오염된 용산 어린이정원 폐쇄 촉구 기자회견 ⓒ 이정민



녹색연합, 온전한 생태공원조성을 위한 용산시민회의, 정치하는 엄마들, 대학생환경연합동아리 푸름 주최로 13일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 '오염된 용산 어린이정원 폐쇄 촉구 기자회견'에서 참석자들이 "대통령실 이전보다 오염정원 폐쇄가 먼저"라며 용산 어린이정원 즉각 폐쇄를 촉구하고 있다.



기자회견 참석자들은 "용산 어린이정원은 처음부터 시민이 아니라, 지배자를 위한 정원이었다"라며 "이재명 대통령이 대표로 있던 시절, 민주당은 윤석열표 용산 어린이정원 문제에 전방위적으로 대응해왔다. 그렇기에 이재명 대통령이라면 빠른 시일 내에 오염된 용산 어린이 정원을 폐쇄할 것이라 예상했다"고 밝혔다.



이들은 "그러나 들려오는 소식은 대통령 집무실의 청와대 이전뿐이고, 정부는 아무리 시민사회가 문제를 제기해도 어떠한 입장도 내놓지 않았다"고 지적하며 "애초 국민의 생명과 안전에 관심어 없었던 윤석열 정부에는 기대가 없었다. 하지만 이재명 정부가 국내 토양 오염 우려기준을 월등히 초과하고 있다는 것이 드러난 공간을 계속 개방 운영하겠다는 것은 무엇을 뜻하는가"라고 묻고 정말로 이재명 정부가 시민에게 다른 모습을 보여주고 싶다면 집무실 이전만 앞세울 게 아니라, 오염된 용산 어린이정원을 조속히 폐쇄해야 한다고 강조했다.





큰사진보기 오염된 용산 어린이정원 폐쇄 촉구 기자회견 녹색연합, 온전한 생태공원조성을 위한 용산시민회의, 정치하는 엄마들, 대학생환경연합동아리 푸름 주최로 13일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 '오염된 용산 어린이정원 폐쇄 촉구 기자회견'에서 참석자들이 "대통령실 이전보다 오염정원 폐쇄가 먼저"라며 용산 어린이정원 즉각 폐쇄를 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 오염된 용산 어린이정원 폐쇄 촉구 기자회견 녹색연합, 온전한 생태공원조성을 위한 용산시민회의, 정치하는 엄마들, 대학생환경연합동아리 푸름 주최로 13일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 '오염된 용산 어린이정원 폐쇄 촉구 기자회견'에서 참석자들이 "대통령실 이전보다 오염정원 폐쇄가 먼저"라며 용산 어린이정원 즉각 폐쇄를 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 오염된 용산 어린이정원 폐쇄 촉구 기자회견 녹색연합, 온전한 생태공원조성을 위한 용산시민회의, 정치하는 엄마들, 대학생환경연합동아리 푸름 주최로 13일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 '오염된 용산 어린이정원 폐쇄 촉구 기자회견'에서 참석자들이 "대통령실 이전보다 오염정원 폐쇄가 먼저"라며 용산 어린이정원 즉각 폐쇄를 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 오염된 용산 어린이정원 폐쇄 촉구 기자회견 녹색연합, 온전한 생태공원조성을 위한 용산시민회의, 정치하는 엄마들, 대학생환경연합동아리 푸름 주최로 13일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 '오염된 용산 어린이정원 폐쇄 촉구 기자회견'에서 참석자들이 "대통령실 이전보다 오염정원 폐쇄가 먼저"라며 용산 어린이정원 즉각 폐쇄를 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 오염된 용산 어린이정원 폐쇄 촉구 기자회견 녹색연합, 온전한 생태공원조성을 위한 용산시민회의, 정치하는 엄마들, 대학생환경연합동아리 푸름 주최로 13일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 '오염된 용산 어린이정원 폐쇄 촉구 기자회견'에서 참석자들이 "대통령실 이전보다 오염정원 폐쇄가 먼저"라며 용산 어린이정원 즉각 폐쇄를 촉구하고 있다. ⓒ 이정민









추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기