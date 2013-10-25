

더불어민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표를 비롯한 최고위원들이 13일 오전 서울 여의도 국회에서 국정감사 종합상황실 현판식을 진행했다.



이날 정청래 대표는 이재명 정부 출범 이후 첫 국정감사에 대해 "지금도 '윤 어게인'을 외치면서 내란의 끝을 부여잡고 끊임없이 반역사적 준동을 하고 있는 국민의힘이 국민의 심판을 받는 것을 들춰내고 다시금 각오와 결의를 다지는 국감이 되어야 할 것이다"라며 "민주당은 내란 잔재 청산, 개혁, 그리고 민생경제라는 기조 아래 국회의원들이 그동안 준비한 역량을 충분히 발휘해 국민을 편안하게 하는 출발점이 되는 국감이 되기를 기원한다"라고 말했다.



이어 그는 "당 지도부에서는 국감 상황실을 통해서 매일매일 체크하고 의원들을 응원하는 일들을 계속할 것이다"라며 "성과 내는 국감, 그리고 정부여당으로서 책임지는 국감이 되기 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.



