큰사진보기 [오마이포토] 진보당 손솔 의원, 국제평화활동가 체포 이스라엘 규탄 1인 시위 ⓒ 이정민



진보당 손솔 국회의원이 10일 오후 서울 종로구 주한이스라엘대사관 앞에서 김아현씨 등 국제평화활동가에 대한 이스라엘 당국의 부당한 체포 규탄 및 즉각 석방을 촉구하는 서한 전달과 1인 시위를 하고 있다.





