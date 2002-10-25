

민주노총과 전국민중행동 주최로 2일 오전 서울역에서 열린 '2025년 추석맞이 귀향 기자회견'에서 참석자들이 고향을 가는 시민들에게 추석 인사를 하고 있다.



참석자들은 "미국 트럼프 정부의 관세 및 방위비 압박에 굴하지 말고 정부가 당당히 대응할 것"과 "노동자의 권리 보장과 민생 회복을 위한 실질적 대책을 마련할 것"을 촉구하는 메시지를 귀향길 시민들에게 전달했다.



이들은 또한 "추석연휴 기간 동안 반가운 가족과 친지, 이웃과 함께 정을 나누고 내란세력 청산, 트럼프의 경제수탈반대의 의지도 함께 나누기를 바란다"며 "내란쿠데타를 막아낸 우리의 힘으로 내란잔당 국민의힘을 완전 청산하고 외환의 근원, 미국의 경제침략을 막아내자"고 호소했다.



