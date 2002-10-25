큰사진보기 [오마이포토] 국민의힘 장동혁 대표, 젖먹던 힘까지! ⓒ 이정민



국민의힘 장동혁 대표가 2일 오전 서울 동대문구 동백꽃노인종합복지관에서 떡메치기를 하며 추석맞이 송편빚기 봉사활동을 하고 있다.





큰사진보기 국민의힘 장동혁 대표, 젖먹던 힘까지! 국민의힘 장동혁 대표가 2일 오전 서울 동대문구 동백꽃노인종합복지관에서 떡메치기를 하며 추석맞이 송편빚기 봉사활동을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 국민의힘 추석맞이 송편빚기 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등이 2일 오전 서울 동대문구 동백꽃노인종합복지관에서 떡메치기를 하며 추석맞이 송편빚기 봉사활동을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 국민의힘 추석맞이 송편빚기 국민의힘 장동혁 대표와 이필형 동대문구청장(왼쪽) 등이 2일 오전 서울 동대문구 동백꽃노인종합복지관에서 추석맞이 송편빚기 봉사활동을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 국민의힘 추석맞이 송편빚기 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등이 2일 오전 서울 동대문구 동백꽃노인종합복지관에서 추석맞이 송편빚기 봉사활동을 하기에 앞서 추석인사를 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 국민의힘 추석맞이 송편빚기 국민의힘 장동혁 대표가 2일 오전 서울 동대문구 동백꽃노인종합복지관에서 추석맞이 송편빚기 봉사활동에서 한 회원이 주는 송편을 받아먹고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 국민의힘 추석맞이 송편빚기 국민의힘 장동혁 대표가 2일 오전 서울 동대문구 동백꽃노인종합복지관에서 추석맞이 송편빚기 봉사활동을 하며 한 회원에게 송편을 먹여주고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 국민의힘 추석맞이 송편빚기 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등이 2일 오전 서울 동대문구 동백꽃노인종합복지관에서 추석맞이 송편빚기 봉사활동을 하며 한 회원과 함께 포즈를 취하고 있다. ⓒ 이정민





추석맞이 떡메치기하는 장동혁 국힘 대표 장동혁 국민의힘 대표가 10월 2일 서울 동대문구의 노인종합복지관에서 추석맞이 송편빚기 봉사활동으로 떡메치기를 하고 있다(촬영: 이정민, 편집: 박순옥) #장동혁 #추석 #봉사활동 #떡메치기 #국민의힘 ⓒ 이정민 관련영상보기











