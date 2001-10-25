큰사진보기 [오마이포토] 친일, 내란동조자 공직 추방 기자회견 ⓒ 이정민



국민주권사회대개혁 전국시국회의 주최로 1일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '친일, 내란동조자 공직 추방 기자회견'에서 참석자들이 공직 추방을 요구하는 현직 공직자들의 명단을 공개하고 공직추방을 위한 캠페인을 하며 대상자의 이름이 적힌 쓰레기 뭉치를 빗자루로 청소하는 퍼포먼스를 하고 있다.



기자회견 참석자들은 "윤석열의 알박기로 공직에 똬리를 튼 이들이 친일 매국적 언동과 2차 내란 시도 등 역사 왜곡과 헌정질서 회복을 노골적으로 방해하고 있다"며 "무엇보다 철면피한 태도로 공직에서 물러나지 않은 채 국민 혈세마저 축내고 있다"고 주장했다.



이들은 "친일, 내란동조자 공직 추방은 내란 청산의 시작이자 민주공화국의 최소한의 과제"라며 "시대정신과 주권자의 눈높이에 맞게 공직자의 임용과 선정에 관한 제도적인 개선 방안 마련" 등을 촉구했다.



국민주권사회대개혁 전국시국회의가 공직 추방을 요구하며 공개한 현직 공직자들의 명단은 다음과 같다.



1.

김형석 독립기념관장, 박이택 독립기념관 이사, 오영석 독립기념관 이사

박지향 동북아역사재단 이사장

허동현 국사편찬위원장

김낙년 한국학중앙연구원장, 김주성 한국학중앙연구원 이사장

박선영 진실화해를위한과거사정리위원장



2.

조희대 대법원장, 지귀연 판사 등 법원내 내란옹호 법비세력

최재해 감사원장, 유병호 감사위원 등 정부내 내란 잔당 세력

안창호 국가인권위원장, 김용원 국가인권위원회 상임위원

큰사진보기 친일, 내란동조자 공직 추방 기자회견 국민주권사회대개혁 전국시국회의 주최로 1일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '친일, 내란동조자 공직 추방 기자회견'에서 참석자들이 공직 추방을 요구하는 현직 공직자들의 명단을 공개하고 공직추방을 위한 캠페인을 하고 있다. ⓒ 이정민

