큰사진보기 [오마이포토] 안전한 노동 행복한 급식 100만 청원운동본부 발족 ⓒ 이정민



안전한 노동 행복한 급식 100만 청원운동본부 주최로 1일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '안전한 노동 행복한 급식 100만 청원운동본부 발족 기자회견 및 1차 캠페인'에서 참석자들이 "학교급식법 전면 개정! 학교급식실 민간위탁 운영 중단! 국가 책임 강화!" 등을 요구하며 서명을 하고 있다.



기자회견 참석자들은 "최근 '고강도, 고위험, 저임금'의 열악한 노동 환경으로 인해 급식실 노동자들이 현장을 떠나고 있으며, 이로 인해 무상 급식 제도의 지속 가능성마저 위협받고 있다"며 "급식실 노동 현장의 균열은 학생들에게 정상적인 급식을 제공하지 못하는 사태로까지 이어지고 있다"고 우려했다.



이들은 "이에 우리는 '안전한 노동, 행복한 급식' 100만 청원 운동본부를 출범한다"며 "이 청원 운동은 단순히 노동 환경 개선을 넘어, 우리 사회가 추구해야 할 건강하고 행복한 공동체의 모습을 만드는 중요한 첫걸음이 될 것"이라고 강조하고 ▲학교급식법 전면 개정! 안전한 급식실 보장! 최소 인력기준 법제도화! ▲학교급식실 민간위탁 운영 중단! 친환경 무상 학교 직영급식 사수! ▲학교급식노동자 폐암 산재, 범정부 차원의 종합대책 마련! ▲방중 무임금 대책 마련! 급식노동자 저임금 구조 개선! ▲안전한 노동 행복한 급식, 친환경직영급식 사수! 등을 촉구했다.





