큰사진보기 [오마이포토] 군사대비태세 점검나선 장동혁 대표 ⓒ 국회사진기자단





국민의힘 장동혁 대표가 30일 경기 포천시 육군 제6보병사단 2여단 GOP대대를 방문해 최전방 군사대비 태세 점검을 하고 있다.





큰사진보기 국민의힘 장동혁 대표가 30일 경기 포천시 육군 제6보병사단 2여단 GOP대대를 방문해 장병들에게 인사하고 있다. ⓒ 국회사진기자단





큰사진보기 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표, 국방위원회 소속 의원들이 30일 경기 포천시 육군 제6보병사단 2여단 GOP대대를 방문해 최전방 군사대비 태세 점검을 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단





큰사진보기 국민의힘 장동혁 대표가 30일 경기 포천시 육군 제6보병사단 2여단 GOP대대를 방문해 최전방 군사대비 태세 점검을 하고 있다. 오른쪽은 송언석 원내대표. ⓒ 국회사진기자단





큰사진보기 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표, 국방위원회 소속 의원들이 30일 경기 포천시 육군 제6보병사단 2여단 GOP대대를 방문해 장병들을 격려하고 있다. ⓒ 국회사진기자단





큰사진보기 국민의힘 장동혁 대표가 30일 경기 포천시 육군 제6보병사단 2여단 GOP대대를 방문해 최전방 군사대비 태세를 점검하며 군 간부들을 격려하고 있다. ⓒ 국회사진기자단









추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기