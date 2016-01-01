큰사진보기 [오마이포토] “일본 사죄배상하라” 한일정상회담장 밖 1인시위 ⓒ 김보성



30일 이재명 대통령, 이시바 시게루 일본 총리의 한일정상회담이 열린 부산 해운대에서 손기종 부산평화와통일을여는사람들 대표가 '불법침략 식민지배 사죄배상하라' '한일동맹 구축 중단하라'라고 적힌 손팻말을 들고 있다.



정부는 이날 부산에서 이루어진 두 정상의 만남을 '셔틀외교' 차원이라고 설명했지만, 부산평통사는 "사실상 일본에 면죄부를 주는 것과 같다"라며 비판의 날을 세웠다.



전쟁범죄를 여전히 부정하는 일본의 모습을 놓고 손 대표는 "사죄배상 없이 미래지향적 한일관계도 없다"라며 이시바 총리의 제대로 된 사과 발표를 요구했다. 미래 협력을 계기로 한일·한미일 동맹으로 나아가려는 움직임에 대해선 "한반도를 신냉전 구도의 한 축으로 만들어선 안 된다"라고 주장했다.





큰사진보기 30일 이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리의 한일 정상 회담장 인근인 부산 해운대에서 손기종 부산평화와통일을여는사람들 대표가 ‘불법침략 식민지배 사죄배상하라’ ‘한일동맹 구축 중단하라’라고 적힌 손팻말을 들고 있다. ⓒ 김보성

