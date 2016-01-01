큰사진보기 [오마이포토] 국힘 장외집회에 나부낀 '윤어게인' 현수막 ⓒ 남소연





국민의힘 주최로 28일 서울 시청역 인근에서 열린 사법파괴·입법독재 국민 규탄대회에서 일부 참가자들이 '윤어게인' 현수막을 펼치고 있다.





큰사진보기 국힘 장외집회에 나부낀 '윤어게인' 현수막 국민의힘 주최로 28일 서울 시청역 인근에서 열린 사법파괴·입법독재 국민 규탄대회에서 일부 참가자들이 '윤어게인' 현수막을 펼치고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 국힘 장외집회에 나부낀 '윤프리' 깃발 국민의힘 주최로 28일 서울 시청역 인근에서 열린 사법파괴·입법독재 국민 규탄대회에서 윤석열 전 대통령 석방을 요구하는 '프리윤' 깃발이 나부끼고 있다. ⓒ 남소연





