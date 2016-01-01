큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



트럼프위협저지공동행동 소속 민주노총, 진보당 등 정당시민사회단체 회원들이 26일 오후 서울 광화문네거리에서 집회를 열어 한국노동자 구금과 인권유린을 규탄하고, 트럼프 대통령 사과, 관세협박 중단, 대미투자 철회 등을 촉구하면서 미국대사관앞까지 행진을 벌였다.





