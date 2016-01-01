큰사진보기 [오마이포토] "실질임금 인상과 주 4.5일제 도입" 촉구 금융노조 파업 ⓒ 이정민



금융산업노동조합 주최로 26일 오전 서울 광화문에서 열린 '2025년 전국 금융노조 총파업대회'에서 금융노동자들이 "실질임금 인상과 주 4.5일제 도입"을 촉구하고 있다.



김형선 위원장은 25일 발표한 담화문을 통해 "지난 몇 년간 은행들은 '효율화'라는 이름으로 점포를 무더기로 닫고 수천 명의 동료들을 거리로 내몰았다. 정규직 일자리는 사라지고, 그 자리는 불안정한 비정규직으로 채워졌다. 남겨진 노동자들은 턱없이 부족한 인력 속에서 더 많은 업무를 감당해야 했고, 끝없는 성과 압박과 장시간 노동에 시달렸다"라며 "이 고통은 우리 세대만의 문제가 아니다. 작년 서울시교육청에 따르면 청소년들이 꼽은 행복의 조건은 '건강한 몸'과 '화목한 가족'이었다. 그러나 대한민국이 장시간 노동에 시달리는 사회로 남아 있는 한, 부모도 아이도 행복의 조건을 결코 찾을 수 없다"라고 지적했다.



또한 김 위원장은 "동지 여러분, 지금이 바로 선택의 순간이다. 이 현실을 바꾸지 않는다면 우리 아이들의 미래도, 금융산업과 우리의 미래도 불투명해질 수밖에 없다. 그러나 우리가 함께 싸운다면, 미래는 달라진다"라며 "역사는 우리에게 말해주고 있다. 쉽게 얻어지는 것은 없지만, 우리가 함께한다면 세상을 바꿀 수 있다는 것을. 이제 그 역사의 힘을 믿고, 주4.5일제라는 새로운 길을 열어가야 한다. 두려움 속에 멈춰설 것인가, 아니면 주4.5일제 시대를 여는 첫 세대가 될 것인가, 역사는 지금 우리에게 답을 요구하고 있다"라고 강조했다.



김 위원장은 이어 파업을 앞둔 조합원들에게 "저는 동지들을 믿는다. 우리가 내일 광화문에 모여 목소리를 하나로 모은다면, 그 순간이 바로 새로운 시대의 출발점이 될 것이다. 내일 우리가 멈추는 하루는 단순한 휴식이 아니라, 미래를 살리기 위한 값진 희생이다"라며 "동지 여러분, 흔들림 없이 함께 나아가자. 반드시 승리하자! 그리고 주4.5일제를 우리의 힘으로 열어내자!"라고 호소했다.





큰사진보기 "실질임금 인상과 주 4.5일제 도입" 촉구 금융노조 파업 금융산업노동조합 주최로 26일 오전 서울 광화문에서 열린 '2025년 전국 금융노조 총파업대회'에서 금융노동자들이 "실질임금 인상과 주 4.5일제 도입"을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 "실질임금 인상과 주 4.5일제 도입" 촉구 금융노조 파업 금융산업노동조합 주최로 26일 오전 서울 광화문에서 열린 '2025년 전국 금융노조 총파업대회'에서 한 금융노동자가 동료의 투쟁띠를 묶어주고 있다. ⓒ 이정민





