

더불어민주당 이성윤, 이재강, 김동아 의원이 "허위사실을 유포해 김민석 국무총리와 더불어민주당 의원들의 명예를 훼손했다"라며 나경원 국민의힘 의원을 경찰에 고발했다.



더불어민주당 법률위원장인 이성윤 의원과 허위조작감시단장인 김동아 의원, 이재강 의원은 26일 오전 서울 종로구 서울지방경찰청 종합민원실을 방문해 고발장을 제출했다.



이성윤 의원은 "지난 9월 4일 나경원 의원이 국회 본관 앞에서 열린 국민의힘 야당말살 정치탄압 특검사수 규탄대회에서 김민석 총리가 계엄 있기 몇 달 전부터 계엄을 운운했다"라며 "계엄을 미리 알고도 방조한 민주당 의원들을 내란공범이라는 취지의 발언을 통해 김 총리와 민주당 의원들의 명예를 악의로적으로 훼손했다"라고 고발 제출 취지를 설명했다.



이 의원은 "내란수괴 윤석열 지키기에 앞장서 내란을 정당화하고 초선 의원들에게 모욕적인 발언을 하더니 이제 사이비 논리의 끝을 보여준 것이다"라며 "경찰은 나 의원의 허위사실 명예훼손 행위에 대해 신속하고 철저히 수사해 엄벌에 처해 줄 것"을 촉구했다.



김동아 의원도 "계엄을 막기 위해 목숨 걸고 국회로 달려온 시민들과 의원들을 두고 내란공범이라고 한 것은 도저히 용납할 수 없는 망언이다"라고 비판했다.



그는 "이는 5·18을 폭도로 규정하고 5·18 민주화운동을 5·18 사태로 폄훼했던 전두환 정권의 DNA가 여전히 살아있음을 보여주는 것이다"라며 "정치권에서 더 이상 발붙이지 못하도록 반드시 책임을 물어야 한다"라고 목소리를 높였다.



