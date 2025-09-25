큰사진보기 [오마이포토] 고 오요안나 어머니 단식 18일째... “MBC 정규직 전환·공개 사과 요구” ⓒ 유성호



[기사보강 : 25일 오후 3시 43분]



직장 내 괴롭힘을 호소하다 숨진 기상캐스터 고 오요안나씨의 어머니 장연미씨의 단식농성이 18일째 이어지고 있는 가운데, MBC와 유족과의 2차 교섭이 결렬됐다.



고 오요안나씨의 어머니 장연미씨와 윤복남 민주사회를위한변호사모임 회장, 최갑수 서울대 명예교수, 엔딩크레딧 집행위원인 김유경 노무사, 김소연 비정규직노동자의집 꿀잠 운영위원장 등 시민들이 25일 오전 서울 마포구 상암동 MBC 사옥 앞에서 기자회견을 열어 MBC의 태도를 규탄하며 고인의 명예 회복을 위한 공개 사과와 기상캐스터 정규직 전환, 정당한 보상 및 재발 방지 대책 마련 등을 요구했다.



이날 유족 측은 "MBC는 지난 24일 2차 교섭에서 유족 측이 기상캐스터 정규직 전환 요구를 철회하지 않으면 사과나 보상 등 어떠한 요구에 대해서도 협상할 수 없다는 입장을 밝히며 대화를 거부했다"고 전했다.



이들은 "MBC는 교섭에서 고 오요안나 기상캐스터는 근로자성이 희박하고 직장 내 괴롭힘과 고인의 죽음의 인과관계가 명확하지 않고 현재 기상캐스터 4명에 대해서도 정규직 전환을 할 수 없으며 유족 보상이 아닌 소정의 위로금 정도 지급할 수 있다고 주장했다"며 "유족 측에서 기상캐스터 정규직 전환의 다양한 방식에 대해서도 적극적으로 의견을 제시했으나 회사 측은 유족 측의 핵심 요구를 우선 철회해야 대화할 수 있다는 주장만 되풀이했다"고 규탄했다.



민주사회를 위한 변호사모임 윤복남 회장은 "MBC의 행태는 고인을 두 번 죽이는 것이다"라며 "방송 비정규직 노동자 지위를 인정하는 판례가 누적되고 있음에도 MBC가 노동부의 감독 결과만을 면죄부로 삼는 것은 타당하지 않다"라고 비판했다.



또한 윤 회장은 "고인은 생전에 철저하게 MBC에 종속되어 근무하고 그 과정에서 직장 내 괴롭힘을 당한 것이다"라며 "MBC의 노동자가 아니기 때문에 근로기준법상의 보호를 받지 못한다는 것은 모순된 결과이다"라고 지적했다.





장연미씨는 "MBC는 오요안나의 근로자성이 희박하다고 주장하지만 오요안나는 MBC의 지휘명령에 따라 일했고 MBC의 지시에 따라 동료의 빈자리를 채웠고 MBC의 관리감독를 받으며 일했다"라며 "오요안나는 MBC의 노동자이고 오요안나와 동료들은 정규직으로 전환되어야 한다"라고 울분을 토했다.



이어 장씨는 정청래 더불어민주당 대표를 향해 "지역구 의원으로서 오요안나의 분향소를 방문해 달라"라며 "MBC가 비정규직 프리랜서 노동자들을 착취하지 않고 정당하게 대우하고 이재명 정부 공약대로 상시 지속적인 업무를 담당하는 노동자들을 정규직으로 전환해야 한다"라고 호소했다.



기자회견에 사회를 맡은 박점규 직장갑질119 운영위원은 "어머님의 단식이 오늘로 18일째를 맞아 건강 상태가 많이 악화되고 있다"라며 "이번 주 안에 좋은 결과가 나와 명절을 평안하게 맞이할 수 있기를 바란다"라고 말했다.



이에 관련 MBC 관계자는 "근로자성은 정부의 공식적 조사를 통해 결정되는데, 올해 MBC 특별근로감독을 실시한 고용노동부가 고인의 근로자성을 인정하기 어렵다는 판단을 발표했다"고 밝혔다. 이어 "유가족은 당초 재직중인 기상캐스터 4인에 대해 직접 고용을 요구했으나, 협상을 위임 받은 직장갑질119측이 기상캐스터 전원을 일반직 정직원으로 고용하라고 요구사항을 변경했다"면서 "이들을 우선 특별채용하는 것은 고용 공정성에 어긋난다"라고 주장했다.





큰사진보기 고 오요안나씨의 어머니 장연미씨와 윤복남 민주사회를위한변호사모임 회장, 최갑수 서울대 명예교수, 엔딩크레딧 집행위원인 김유경 노무사, 김소연 비정규직노동자의집 꿀잠 운영위원장 등 시민들이 25일 오전 서울 마포구 상암동 MBC 사옥 앞에서 기자회견을 열어 MBC의 태도를 규탄하며 고인의 명예 회복을 위한 공개 사과와 기상캐스터 정규직 전환, 정당한 보상 및 재발 방지 대책 마련 등을 요구하고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 직장 내 괴롭힘을 호소하다 숨진 기상캐스터 고 오요안나씨의 어머니 장연미씨가 25일 오전 서울 마포구 상암동 MBC 사옥 앞 분향소에서 딸의 명예 회복을 위한 공개 사과와 기상캐스터 정규직 전환, 정당한 보상 및 재발 방지 대책 마련 등을 요구하며 18일째 단식농성을 벌이고 있다. ⓒ 유성호











