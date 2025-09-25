큰사진보기 [오마이포토] "APEC 반대! 트럼프 방한 반대!" ⓒ 이정민



'2025 APEC 반대 국제 민중행동(구 APEC 정상회의 대응 국제연대행동 조직위원회)' 주최로 25일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 '반트럼프! 인류 모두를 위한 경제! 2025 APEC 반대 국제 민중행동 출범 기자회견'에서 참석자들이 "APEC 반대와 트럼프 방한 반대'를 요구하고 있다.



기자회견 참석자들은 "'우리가 만들어가는 지속가능한 내일: 연결, 혁신, 번영'이라는 APEC 정상회의 슬로건의 '우리'는 자본과 강대국만을 포함한다"고 지적하고 "우리는 세계 노동자 민중의 참여를 배제하고 강대국과 대기업자본의 이익만을 위한 APEC을 반대한다"며 모든 논의 내용을 세계 민중들에게 공개하고 민중들의 참여를 보장해야 한다고 촉구했다.



이들은 또한 "소수가 비공개로 결정한 결과가 우리의 미래를 결정하도록 하지 않기 위해 행동에 나설 것"이며 "APEC 21개국 정상에 맞서는 21개국 민중들의 연대를 만들어 낼 것"이라고 강조하고 APEC 기간(10월 31일부터 11월 1일까지) 서울과 경주에서 APEC 정상회의에 맞서는 '국제민중회의', APEC CEO 서밋에 맞서는 '국제민중컨퍼런스', 정상들의 퍼포먼스에 맞서는 '국제민중행진' 등을 개최할 예정이라고 밝혔다.





큰사진보기 "APEC 반대! 트럼프 방한 반대!" 2025 APEC 반대 국제 민중행동(구 APEC 정상회의 대응 국제연대행동 조직위원회) 주최로 25일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 '반트럼프! 인류 모두를 위한 경제! 2025 APEC 반대 국제 민중행동 출범 기자회견'에서 참석자들이 "APEC 반대와 트럼프 방한 반대'를 요구하고 있다. ⓒ 이정민

