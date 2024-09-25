큰사진보기 [오마이포토] '검찰청 폐지' 정부조직법 통과시킨 추미애 ⓒ 남소연



국회 법제사법위원회가 24일 전체회의에서 검찰청을 폐지하고 중대범죄수사청(중수청)과 공소청 신설, 기획재정부 분리 등을 담은 정부조직법 개정안을 의결했다. 민주당은 해당 법안을 25일 본회의에 상정해 처리한다는 방침이다.



사진은 추미애 국회 법제사법위원장이 이날 회의에서 의사 진행을 하는 모습. 오른쪽은 나경원 국민의힘 의원.





큰사진보기 나경원 국민의힘 의원이 24일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 추미애 국회 법제사법위원장에게 발언권을 신청하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 나경원 국민의힘 의원이 24일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 정부조직법 개정안에 대해 대체 토론을 하고 있다. 왼쪽은 추미애 국회 법제사법위원장. ⓒ 남소연





큰사진보기 추미애 국회 법제사법위원장이 24일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 의사 진행을 하고 있다. 오른쪽은 나경원 국민의힘 의원. ⓒ 남소연





큰사진보기 추미애 국회 법제사법위원장이 24일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 정부조직법 개정안을 상정하고 있다. ⓒ 남소연









