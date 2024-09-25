큰사진보기 전국민주노동조합총연맹 공공운수노조 라이더유니온지부 부산지회 등이 24일 부산시 연제구 고용노동부 부산지방고용노동청 앞을 찾아 청소년 배달 노동 문제 해결을 촉구하는 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성



배달의민족, 쿠팡이츠 등 대형 배달 플랫폼 업체의 방조 아래 청소년들이 위험한 배달노동을 하고 있다는 주장이 제기됐다. 안전 등 여러 이유로 미성년자의 배달 노동을 금지하지만, 하청 구조 속에 협력사들이 편법으로 아이디를 받아 청소년들에게 일을 주고 있다는 비판이다.



24일 부산고용노동청을 찾아 이러한 문제를 폭로한 민주노총 공공운수노동조합 라이더유니온지부 부산지회는 "당장은 하청과 (플랫폼사의) 관리 부재 상황에서 벌어진 일인데 더 큰 논란은 청소년 배달노동자들이 리스료라는 이름으로 빚 독촉까지 받으며 악순환의 굴레에 빠져있다는 것"이라며 사태의 심각성을 규탄했다.



마이크를 잡은 라이더유니온의 구고현 지부장, 이상진 부산지회장 등은 이를 이대로 방치해선 안 된다고 목소리를 키웠다. 이들은 "청소년들을 이렇게 무법지대로 내모는 건 돈에 눈이 먼 플랫폼사와 이를 보고도 모른 척하는 어른들"이라며 고용노동부 특별감독을 포함해 부산시, 부산시교육청 차원의 해결 노력을 촉구했다.





