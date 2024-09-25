큰사진보기 24일 부산시 연제구 부산지법과 부산고법이 있는 부산법원종합청사 앞에서 원준배 부산을바꾸는시민의힘 민들레 공동대표가 조희대 대법원장 사퇴를 촉구하는 릴레이 1인시위를 진행하고 있다. ⓒ 김보성



"사법부 불신의 이유를 법원 스스로 되돌아보지 않는다면, 시민들이 나설 수밖에 없다. 1인시위가 부산을 시작으로 전국으로 확산했으면 한다."



부산시 연제구 거제동 부산법원종합청사 앞에서 이틀째 '조희대 사법부 규탄' 릴레이 1인시위가 펼쳐지는 중이다. 23일에 이어 24일 낮 법원 정문 앞에 다시 사법개혁을 촉구하는 손팻말이 등장했다.



이날 1인시위 주자는 원준배 부산을바꾸는시민의힘 민들레 공동대표가 맡았다. 원 대표는 "최근 상황을 보면 정치개혁·언론개혁도 중요하지만, 사법개혁부터 먼저라는 생각이 든다. 답답한 마음에 무엇이라도 해야겠다고 생각해 이렇게 법원으로 나왔다"라고 말했다.



그는 '희대의 대선개입 파기환송 부끄럽다. 양심있는 판사라면 사법 개혁 앞장서라', '희대의 파기환송 내란범 석방 지귀연, 정치개입 내란동조 조희대는 사퇴하라"라고 적힌 손팻말을 바꿔 들며 결단을 요구했다.



1인시위는 추석 전까지 계속된다. 23일 내란청산사회대개혁부산행동을 시작으로 이날 민들레가 속해 있는 부산광장연합정치시민연대가 바통을 넘겨받았고 내일은 다른 단체가 추가 행동을 준비 중이다. 시민연대 관계자는 "비상계엄 사태를 또다시 반복하지 않으려면 엄벌이 필요한데도 내란 재판 지연 등 법원의 움직임이 심상치 않다"라고 우려했다.



큰사진보기 24일 부산시 연제구 부산지법과 부산고법이 있는 부산법원종합청사 앞에서 원준배 부산을바꾸는시민의힘 민들레 공동대표가 조희대 대법원장 사퇴를 촉구하는 릴레이 1인시위를 진행하고 있다. ⓒ 김보성

