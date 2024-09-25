



진영승 합참의장 후보자가 24일 국회 국방위원회에서 열린 인사청문회에서 "지난해 12월 3일 비상계엄에 군이 투입돼 국민 여러분께 실망을 안겨 드린 점 안타깝고 송구한 마음"이라며 "합참의장 후보자로서 국민 여러분께 사죄드린다"고 밝힌 뒤 고개를 숙이고 있다.



진 후보자는 "합참의장의 중책이 주어진다면 시대적 소명을 명확하게 인식하고 국민으로부터 신뢰를 회복하겠다"라며 "우리 군은 다시 흔들리지 않고 태산과 같이 오직 국민만을 바라보며 진정한 국민의 군대로 거듭나겠다"라고 밝혔다.



