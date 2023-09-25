큰사진보기 [오마이포토] 대미종속 심화 '동맹현대화' 반대 ⓒ 이정민



자주통일평화연대와 전국민중행동 주최로 23일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 '27차 한미통합국방협의체 회의에 즈음한 기자회견'에서 참석자들이 '동맹현대화'가 대미종속을 심화한다며 반대하고 있다.



기자회견 참석자들은 "최근 한국과 미국 정부는 '동맹 현대화', '미래형 포괄적 전략동맹' 등의 표현으로 한미 동맹 변화에 대해 논의하고 있는데, 실상은 미국의 대중국 압박전략에 한국을 전쟁 기지와 전력 제공처로 동원하고, '역할 증대'라는 명목아래 군사적 경제적 부담을 한국에 떠넘기는 정책에 다름아니다"라고 주장하고 "'동맹 현대화'라는 그럴 듯한 말로 포장된 대미 종속 심화를 반대한다"고 강조했다.





큰사진보기 대미종속 심화 '동맹현대화' 반대 자주통일평화연대와 전국민중행동 주최로 23일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 '27차 한미통합국방협의체 회의에 즈음한 기자회견'에서 참석자들이 '동맹현대화'가 대미종속을 심화한다며 반대하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 대미종속 심화 '동맹현대화' 반대 자주통일평화연대와 전국민중행동 주최로 23일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 '27차 한미통합국방협의체 회의에 즈음한 기자회견'에서 참석자들이 '동맹현대화'가 대미종속을 심화한다며 반대하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 대미종속 심화 '동맹현대화' 반대 자주통일평화연대와 전국민중행동 주최로 23일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 '27차 한미통합국방협의체 회의에 즈음한 기자회견'에서 참석자들이 '동맹현대화'가 대미종속을 심화한다며 반대하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 대미종속 심화 '동맹현대화' 반대 자주통일평화연대와 전국민중행동 주최로 23일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 '27차 한미통합국방협의체 회의에 즈음한 기자회견'에서 참석자들이 '동맹현대화'가 대미종속을 심화한다며 반대하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 대미종속 심화 '동맹현대화' 반대 자주통일평화연대와 전국민중행동 주최로 23일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 '27차 한미통합국방협의체 회의에 즈음한 기자회견'에서 참석자들이 '동맹현대화'가 대미종속을 심화한다며 반대하고 있다. ⓒ 이정민











추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기