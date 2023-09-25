큰사진보기 [오마이포토] 이스라엘의 팔레스타인 집단학살 전범 기업의 서울 ADEX 참여 금지 촉구 ⓒ 이정민



무기박람회저항행동과 국제앰네스티 한국지부 주최로 23일 오전 서울 용산구 국방부 앞에서 열린 이스라엘 무기기업의 서울 ADEX 참여 금지 촉구를 위한 기자회견 '이스라엘의 팔레스타인 집단학살 전범 기업의 서울 ADEX 2025 참가를 금지하라!'에서 참석자들이 서울 ADEX를 후원 및 주관하는 국방부, 방사청, 서울 ADEX 공동운영본부에 "▲이스라엘 대표단 초청 금지 ▲이스라엘 정부, 군 관계자, 무기 회사 관계자 입국 금지 ▲이스라엘 기업과 연사 참석 금지" 등을 요구하고 있다.



기자회견 참석자들은 "이스라엘이 2년 가까이 팔레스타인에서 집단학살을 자행하고 있다"고 비판하며 "올해 ADEX에 팔레스타인 집단학살 전범국 이스라엘 국방부 대외협력국과 집단학살에 적극 가담해 온 8개 이스라엘 무기기업이 참여한다"고 지적했다.



이들은 "이미 국제사회는 이스라엘의 전쟁범죄를 규탄하며, 이스라엘의 무기 기업 참여를 제한하기 시작했다"며 "한국 정부가 더 이상 이스라엘의 전쟁범죄를 묵인하거나 동조해서는 안 된다"고 강조했다.





큰사진보기 이스라엘의 팔레스타인 집단학살 전범 기업의 서울 ADEX 참여 금지 촉구 무기박람회저항행동과 국제앰네스티 한국지부 주최로 23일 오전 서울 용산구 국방부 앞에서 열린 이스라엘의 서울 ADEX 참여 금지 촉구를 위한 기자회견 <이스라엘의 팔레스타인 집단학살 전범 기업의 서울 ADEX 2025 참가를 금지하라!>에서 참석자들이 서울 ADEX를 후원 및 주관하는 국방부, 방사청, 서울 ADEX 공동운영본부에 "▲이스라엘 대표단 초청 금지 ▲이스라엘 정부, 군 관계자, 무기 회사 관계자 입국 금지 ▲이스라엘 기업과 연사 참석 금지" 등을 요구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 이스라엘의 팔레스타인 집단학살 전범 기업의 서울 ADEX 참여 금지 촉구 무기박람회저항행동과 국제앰네스티 한국지부 주최로 23일 오전 서울 용산구 국방부 앞에서 열린 이스라엘의 서울 ADEX 참여 금지 촉구를 위한 기자회견 <이스라엘의 팔레스타인 집단학살 전범 기업의 서울 ADEX 2025 참가를 금지하라!>에서 참석자들이 서울 ADEX를 후원 및 주관하는 국방부, 방사청, 서울 ADEX 공동운영본부에 "▲이스라엘 대표단 초청 금지 ▲이스라엘 정부, 군 관계자, 무기 회사 관계자 입국 금지 ▲이스라엘 기업과 연사 참석 금지" 등을 요구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 이스라엘의 팔레스타인 집단학살 전범 기업의 서울 ADEX 참여 금지 촉구 무기박람회저항행동과 국제앰네스티 한국지부 주최로 23일 오전 서울 용산구 국방부 앞에서 열린 이스라엘의 서울 ADEX 참여 금지 촉구를 위한 기자회견 <이스라엘의 팔레스타인 집단학살 전범 기업의 서울 ADEX 2025 참가를 금지하라!>에서 참석자들이 서울 ADEX를 후원 및 주관하는 국방부, 방사청, 서울 ADEX 공동운영본부에 "▲이스라엘 대표단 초청 금지 ▲이스라엘 정부, 군 관계자, 무기 회사 관계자 입국 금지 ▲이스라엘 기업과 연사 참석 금지" 등을 요구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 이스라엘의 팔레스타인 집단학살 전범 기업의 서울 ADEX 참여 금지 촉구 무기박람회저항행동과 국제앰네스티 한국지부 주최로 23일 오전 서울 용산구 국방부 앞에서 열린 이스라엘의 서울 ADEX 참여 금지 촉구를 위한 기자회견 <이스라엘의 팔레스타인 집단학살 전범 기업의 서울 ADEX 2025 참가를 금지하라!>에서 참석자들이 서울 ADEX를 후원 및 주관하는 국방부, 방사청, 서울 ADEX 공동운영본부에 "▲이스라엘 대표단 초청 금지 ▲이스라엘 정부, 군 관계자, 무기 회사 관계자 입국 금지 ▲이스라엘 기업과 연사 참석 금지" 등을 요구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 이스라엘의 팔레스타인 집단학살 전범 기업의 서울 ADEX 참여 금지 촉구 무기박람회저항행동과 국제앰네스티 한국지부 주최로 23일 오전 서울 용산구 국방부 앞에서 열린 이스라엘의 서울 ADEX 참여 금지 촉구를 위한 기자회견 <이스라엘의 팔레스타인 집단학살 전범 기업의 서울 ADEX 2025 참가를 금지하라!>에서 참석자들이 서울 ADEX를 후원 및 주관하는 국방부, 방사청, 서울 ADEX 공동운영본부에 "▲이스라엘 대표단 초청 금지 ▲이스라엘 정부, 군 관계자, 무기 회사 관계자 입국 금지 ▲이스라엘 기업과 연사 참석 금지" 등을 요구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 이스라엘의 팔레스타인 집단학살 전범 기업의 서울 ADEX 참여 금지 촉구 무기박람회저항행동과 국제앰네스티 한국지부 주최로 23일 오전 서울 용산구 국방부 앞에서 열린 이스라엘의 서울 ADEX 참여 금지 촉구를 위한 기자회견 <이스라엘의 팔레스타인 집단학살 전범 기업의 서울 ADEX 2025 참가를 금지하라!>에서 참석자들이 서울 ADEX를 후원 및 주관하는 국방부, 방사청, 서울 ADEX 공동운영본부에 "▲이스라엘 대표단 초청 금지 ▲이스라엘 정부, 군 관계자, 무기 회사 관계자 입국 금지 ▲이스라엘 기업과 연사 참석 금지" 등을 요구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 이스라엘의 팔레스타인 집단학살 전범 기업의 서울 ADEX 참여 금지 촉구 무기박람회저항행동과 국제앰네스티 한국지부 주최로 23일 오전 서울 용산구 국방부 앞에서 열린 이스라엘의 서울 ADEX 참여 금지 촉구를 위한 기자회견 <이스라엘의 팔레스타인 집단학살 전범 기업의 서울 ADEX 2025 참가를 금지하라!>에서 참석자들이 서울 ADEX를 후원 및 주관하는 국방부, 방사청, 서울 ADEX 공동운영본부에 "▲이스라엘 대표단 초청 금지 ▲이스라엘 정부, 군 관계자, 무기 회사 관계자 입국 금지 ▲이스라엘 기업과 연사 참석 금지" 등을 요구하고 있다. ⓒ 이정민











추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기