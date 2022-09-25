

김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨와 권성동 국민의힘 의원에게 금품을 건넸다는 의혹를 받는 한학자 통일교 총재가 구속 전 피의자심문(구속영장실질심사)을 받기 위해 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에 출석했다.



이날 한 총재는 "권성동 국민의힘 의원에게 1억원이 아닌 세뱃돈과 넥타이를 줬다고 진술했냐", "윤영호 전 통일교 세계본부장은 1억원과 샤넬백 전달 인정했는데 어떻게 보시나" 등을 묻는 취재기자들의 질문에 묵묵부답한 채 법정으로 향했다.



김 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 지난 18일 정치자금법 위반, 청탁금지법 위반, 증거인멸교사, 업무상 횡령 등 4가지 혐의로 한 총재의 구속영장을 청구했다.



앞서 지난 17일 특검에 자진 출석할 당시에는 직접 걸어서 출입했던 한 총재는 이날은 수행비서의 부축을 받고 차량에서 내려 휠체어를 이용해 법정에 들어섰다.



