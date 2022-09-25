큰사진보기 [오마이포토] 발언권 달라는 나경원, 방해말라는 추미애 ⓒ 남소연



추미애 국회 법제사법위원장이 22일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 의사진행발언을 신청하다 받아들여지지 않자 위원장석까지 나온 나경원 국민의힘 의원에게 의사 진행을 방해하지 말라며 비켜줄 것을 요구하고 있다.





큰사진보기 퇴장 조치받은 나경원 "의사진행발언하게 해달라" 나경원 국민의힘 의원이 22일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 의사진행발언을 신청하다 받아들여지지 않자 위원장석까지 나가 추미애 국회 법제사법위원장에게 의사 진행 방해말라는 경고와 퇴장 조치까지 받았다. 자리로 돌아온 나 의원이 추 위원장을 향해 재차 의사진행발언 하게 해달라고 요구하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 퇴장하는 나경원 나경원 국민의힘 의원이 22일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 의사진행발언을 신청하다 받아들여지지 않자 위원장석까지 나가 추미애 국회 법제사법위원장에게 의사 진행 방해말라는 경고와 퇴장 조치까지 받았다. 자리로 돌아온 나 의원이 회의가 정회되자 회의장을 나서고 있다. ⓒ 남소연







추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기