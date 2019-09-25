[오마이포토] 9.19 평양공동선언 7주년 기념사하는 문 전 대통령 ⓒ 국회사진기자단
문재인 전 대통령이 19일 경기도 파주 캠프그리브스에서 열린 9.19 평양공동선언 7주년 기념식에서 기념사를 하고 있다.
문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 19일 경기도 파주 캠프그리브스에서 열린 9.19 평양공동선언 7주년 기념식에 입장하고 있다. ⓒ 국회사진기자단
문재인 전 대통령과 김정숙 여사, 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 대표 등 참석자들이 19일 경기도 파주 캠프그리브스에서 열린 9.19 평양공동선언 7주년 기념식에서 국민의례를 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단
