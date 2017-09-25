[오마이포토] 김상민 전 부장검사, 영장실질심사 출석 ⓒ 공동취재사진
김상민 전 부장검사가 17일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. 김 전 부장검사는 김건희 씨에게 이우환 화백의 그림을 건넨 뒤 그 대가로 총선에서 공천을 청탁했다는 의혹을 받고 있다.
