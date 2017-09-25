큰사진보기 [오마이포토] 이종섭에 항의하는 해병대 예비역연대 ⓒ 이정민



이종섭 전 국방부 장관이 17일 오전 서울 서초구 순직해병 특검 사무실에 도피성 호주대사 임명 의혹 관련 참고인으로 출석하며 해병대 예비역연대 회원들로부터 항의를 받고 있다.





