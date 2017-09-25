[오마이포토] 임성근 구명 로비 의혹 제보 전 해병 이관형, 피의자 조사 위해 출석 ⓒ 이정민
임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비 의혹을 제보한 해병대 출신 이관형씨가 17일 오전 서울 서초구 순직해병 특검 사무실에 피의자 조사를 위해 출석하며 질문에 답하고 있다.
