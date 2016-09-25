큰사진보기 [오마이포토] 권성동, 이제는 들어가야 할 시간 ⓒ 이정민



통일교 측으로부터 불법 정치자금을 받은 혐의를 받는 권성동 국민의힘 의원이 15일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열리는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 권 의원이 시계를 보며 지지자들 사이에서 대기하고 있다.





